Идеальный город. Дмитрий Певцов о том, как в Москве легко заниматься спортом

Актер рассказал, что старается заниматься и во время гастрольных поездок. А в Москве делает это в том числе и у себя во дворе, где находится одна из множества городских площадок, оборудованных столичными властями.
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