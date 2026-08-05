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Искусство

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Идеальный город. Дмитрий Певцов о том, как в Москве легко заниматься спортом

Актер рассказал, что старается заниматься и во время гастрольных поездок. А в Москве делает это в том числе и у себя во дворе, где находится одна из множества городских площадок, оборудованных столичными властями.

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