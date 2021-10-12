Роскачество определило лучшие приложения для доставки продуктов по функционалу и удобству

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Эксперты Роскачества назвали лучшими мобильными приложениями для доставки продуктов по функциональности, информационной безопасности и удобству "ВкусВилл", Ozon, "Перекресток" и "Сбер" на Android, а также "ВкусВилл", Ozon и "Перекресток" на iOS.