Роскачество определило лучшие приложения для доставки продуктов по функционалу и удобству

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Эксперты Роскачества назвали лучшими мобильными приложениями для доставки продуктов по функциональности, информационной безопасности и удобству "ВкусВилл", Ozon, "Перекресток" и "Сбер" на Android, а также "ВкусВилл", Ozon и "Перекресток" на iOS.
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