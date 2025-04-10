Российская артистка балета и общественный деятель Анастасия Волочкова в четверг, 10 апреля, назвала инициативу о введении штрафа за употребление ненормативной лексики в общественных местах в размере 10 тысяч рублей абсурдной….
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