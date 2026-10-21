PicoGo Air AM72 толщиной 7,9 мм оценили в $80 Магнитный внешний аккумулятор Baseus PicoGo Air AM72, разработанный для складного смартфона Apple iPhone Duo, появился на Amazon раньше запланированного срока.
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