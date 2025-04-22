Гордость и страх перед детьми улучшают благополучие родителей

Новое исследование, проведенное Университетом Рочестера (University of Rochester), показало, что эмоции гордости и страха по отношению к детям могут значительно улучшить психологическое состояние родителей.
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