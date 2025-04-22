«Баланс сил изменился»: востоковед Долгов раскрыл, зачем Москва укрепила партнерство с Ираном

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Что побудило Россию и Иран укрепить свое двустороннее партнерство, в эфире Общественной Службы Новостей рассказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.
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