В Киеве причитают: Месть Трампа будет страшной

Президент США Дональд Трамп на фоне несговорчивости Украины и нежелания принимать его план, может начать передавать России развединформацию об Украине или даже откроет для РФ рынок западных военных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии