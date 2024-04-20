В регионе увеличены выплаты классным руководителям и кураторам студенческих групп в малых городах. Ежемесячные выплаты увеличены с 5 до 10 тысяч рублей.
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В регионе увеличены выплаты классным руководителям и кураторам студенческих групп в малых городах. Ежемесячные выплаты увеличены с 5 до 10 тысяч рублей.
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