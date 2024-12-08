Daily Express: в Британии допустили раскол ЕС из-за соглашения с Южной Америкой

Новое соглашение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) грозит расколом Европейского союза (ЕС) из-за появившихся напряженности между Францией, Германией и Бельгией, пишет британская газета Daily Express.
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