В Москве 28 августа состоится голосование о переносе памятника Пушкину

В Москве участники тестового электронного голосования определят место памятника Александру Пушкину. «Жители Москвы смогут выразить мнение о том, нужно ли вернуть памятник Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре», — сообщается на портале mos.
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