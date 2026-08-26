RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 677 подписчиков

В Москве 28 августа состоится голосование о переносе памятника Пушкину

В Москве 28 августа состоится голосование о переносе памятника Пушкину

В Москве участники тестового электронного голосования определят место памятника Александру Пушкину. «Жители Москвы смогут выразить мнение о том, нужно ли вернуть памятник Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре», — сообщается на портале mos.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии