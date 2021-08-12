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“Нет талии, все фотошоп”, – Ирину Дубцову взбесили комментарии подписчиков на счет её фигуры. Ответ певицы оказался полной неожиданностью

“Нет талии, все фотошоп”, – Ирину Дубцову взбесили комментарии подписчиков на счет её фигуры. Ответ певицы оказался полной неожиданностью

Ирина Дубцова, фото: Инстаграм Алиса ЕфремоваПочти сорокалетняя Ирина Дубцова сильно похудела! Она с радостью поделилась в своем Инстаграме новыми кадрами, где красуется в купальнике! Дело в том, что это было исполнение просьбы подписчиков – узнав, что она отдыхала на Мальдивах, поклонники попросили новых снимков! Грущу, считаю, как мало дней осталось от отпуска в прекрасном отеле Желание – исполнилось, и фотографии удивили фолловеров! Дубцова оказалась такой стройной! Красивые ноги и тонкая талия, еще и пышная грудь в придачу – не фигура, а мечта! Комментариев было попросту море: кто-то восторгался, а кто-то активно обвинял Ирину в обработке кадров.

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