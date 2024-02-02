Интересная жизнь с Vera Star Вчера ЦИК завершил прием подписей от самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий.
Видимо Надеждин всё. Уже найдены нарушения, и заявлено, что 30 тыс. подписей оказались поддельными
Комментарии
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СА
Сергей Андросов
Сомнительный ты наш, тебя тоже Ходорковский спонсирует? Кац предложил сдаться и слил информацию, что 30000 подписей за Надеждина подделал лично он, на основе персональных данных украденных у россиян.. Считать умеешь, счетовод? От ста пяти тысяч отними тридцать
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12 час.
Бендер Задунайский
Борька БЕЗнадеждин
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3 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Аферисту все эти очереди проплачивал Ходорковский! Даже мертвых душ! Грустно, что некоторые граждане из этих очередей, за мзду готовы Родину продать!
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2 час.
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