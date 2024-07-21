Как жители алтайского села воюют с "громким и вонючим" заводом по соседству?

По словам жителей, завод по производству гречки является источником сильного шума, запаха и огромной тени на весь огород Жители села Бобровка уже несколько месяцев протестуют против завода по производству гречки, который находится буквально посередине населенного пункта.
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