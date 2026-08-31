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Газета.ру

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Авербух заявил, что не верит в переезд Загитовой в Казань ради школы

Авербух заявил, что не верит в переезд Загитовой в Казань ради школы

Продюсер и хореограф Илья Авербух заявил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не переедет в Казань ради работы в своей школе фигурного катания.

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