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Царьград

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"Фламенго" отменил трансфер Платы в "Динамо" из-за травмы колена

"Фламенго" отменил трансфер Платы в "Динамо" из-за травмы колена

Футболист Гонсало Плата не перейдет в московское "Динамо". Из-за травмы колена, выявленной медосмотром, сделка с "Фламенго" отменена.

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