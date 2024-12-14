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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Пари НН» Медведев о 12-м месте в РПЛ: «Хорошо будет как минимум в десятке закончить сезон. Гончаренко потихонечку изменяет ментальность команды»

— Что происходит с «Пари НН» в последнее время? — Не можем пока найти свою игру, перестроиться на то, что от нас требует главный тренер.

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