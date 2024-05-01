Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь

Помимо громких премьер фильмов и сериалов Москву в апреле сотрясали всевозможные презентации. 11 апреля, в преддверии Дня космонавтики в московском офисе VK состоялась презентация книги Юлии Пересильд «Это космос, детка!», на которой побывали Сергей Бурунов и Юлия Хлынина.