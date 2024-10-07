В Омске оперативники задержали новосибирца, перевозившего пять килограммов синтетического наркотика

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области при проведении оперативно-разысных мероприятий в лесном массиве неподалеку от садоводческого товарищества в Центральном округе задержали 47-летнего жителя города Новосибирска по подозрению в незаконном обороте наркотиков.