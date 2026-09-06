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Ни одна религия не убила столько народу, сколько атеизм

Ни одна религия не убила столько народу, сколько атеизм

Вот  этот  диалог  надо  занести  в анналы.Афеизд  вопрошает: "Задам лишь один вопрос - сколько верующих казнили атеисты и сколько сотен тысяч человек уничтожили верующие во имя своей религии?"Афеизду  отвечает sposobs:"Атеисты казнили охрененно много народу, особенно много в России.

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