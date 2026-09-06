Ни одна религия не убила столько народу, сколько атеизм

Вот этот диалог надо занести в анналы.Афеизд вопрошает: "Задам лишь один вопрос - сколько верующих казнили атеисты и сколько сотен тысяч человек уничтожили верующие во имя своей религии?"Афеизду отвечает sposobs:"Атеисты казнили охрененно много народу, особенно много в России.