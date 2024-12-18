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Несекретные материалы

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ФСБ показала задержанного узбека, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

ФСБ показала задержанного узбека, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

Следователи Главного следственного управления СК России во взаимодействии с ФСБ и МВД РФ задержали подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

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Комментарии
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Галина Чужая
Это Вы о ком??? Кто мразь бандеровская? Тот кто против смертной казни?  Вы о ком????😡😡😡😡😡😡
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14 час.
VV949
Не пора ли спросить за вред от незаменимых специалистов с затулиных хуснулиных титовых,...???
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13 час.
лл
лина любимцева
ПОВЕСИТЬ ЭТУ ТВАРЬ ЗА ШЕЮ!!!!
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12 час.

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