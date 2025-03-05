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Дуда получил отповедь от России за свою русофобскую речь

Дуда получил отповедь от России за свою русофобскую речь

Президент Польши Анджей Дуда выступил с антироссийским заявлением на Генеральной ассамблее ООН. Это последнее выступление Дуды в ООН, в этом году он уходит с поста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Eduard
Всё что онюпроюнас врет касается имеено Польской власти.Земелька им понадобилась.У Польши территория Германии которую вернуть как видно не желают,а немцы как ни странно тоже молчат!
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21 час.
Eduard
Украина ваща пшешк? Совсем обнаглел евро гей!
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21 час.
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