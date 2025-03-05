Дуда получил отповедь от России за свою русофобскую речь

Президент Польши Анджей Дуда выступил с антироссийским заявлением на Генеральной ассамблее ООН. Это последнее выступление Дуды в ООН, в этом году он уходит с поста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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