В сеть слили характеристики флагманского смартфона Xiaomi 15

Инсайдер Йогеш Брар слил характеристики базовой модели флагманской линейки Xiaomi 15. По его словам, основой устройства станет мощнейший процессор Snapdragon 8 Elite (ранее известный как Snapdragon 8 Gen 4).
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