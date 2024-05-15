Путин: РФ хочет устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине

Москва хочет устойчивого и справедливого урегулирования украинского конфликта. Соответствующее заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, ставший собеседником китайского агентства «Синьхуа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии