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Путин: РФ хочет устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине

Путин: РФ хочет устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине

Москва хочет устойчивого и справедливого урегулирования украинского конфликта. Соответствующее заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, ставший собеседником китайского агентства «Синьхуа».

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Комментарии
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slava axmetov
Победитель и будет диктовать условия и всеобьемлющего и справедливого урегулирования.
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