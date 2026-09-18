В Архангельскую область приехали 25 иностранных гостей изучать культуру Пинежья

Делегация из Танзании, Пакистана, Армении, Бахрейна, Приднестровья и Кыргызстана проведет в регионе пять дней и создаст туристические ролики, книгу рецептов и фотопроект о Пинежье.
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