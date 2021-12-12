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За владельцами оружия предлагают установить контроль

За владельцами оружия предлагают установить контроль

Необходимо продолжать наблюдение за  людьми после того, как они получили лицензию на оружие. В этом убежден зампредседателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, которого цитирует ФАН.

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