Циничная провокация: Украина подталкивала Россию к жесткому ответу более десяти лет – RS

Согласно расследованию журналистов New York Times, Украина сразу после антиправительственного переворота в 2014 году, развернула полномасштабную совместную с ЦРУ разведывательную деятельность на границе с Россией.
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