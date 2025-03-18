В Пензе представители общественного совета совместно с сотрудниками полиции рассказали пенсионерам о новых схемах мошенничества

В областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова в рамках акции «В безопасности», сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при УМВД России по Пензенской области и отделения Пензы Банка России приняли участие в фестивале Центров общения для граждан старшего поколения.