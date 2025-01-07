Бумеранг В Британии всплыла неудобная для мигрантского лобби статистика: 96% насильников оказались мигрантами, а 80% жертв - белыми женщинами Несмотря на то, что пакистанские мужчины составляют лишь 1% населения Великобритании, при этом они совершили 80% групповых изнасилований в стране.
Уйдут в подполье: Жители безвизовых стран возмущены новыми правилами въезда Россию
Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Наводить порядок с мигрантами давно пора, они обнаглели по воле взяточников- правоохранителей и решили, что они себе купили рай вседозволенности.
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2 час.
Дмитрий Бакланов
В какой-то момент происходит перерождение берущего взятку. Вот он - вымогатель-притеснитель, а вот уже - купленный хозяином холуй. И крыша становится просто охранным подразделением....
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1 час.
Андрей Павлов
"...не оговорены критерии «успешного прохождения тестирования на знание русского языка, достаточного для освоения образовательных программ»" Какие критерии? По русски разговаривает на уровне старшей группы детского сада - вот и весь критерий. Просто такое собеседование должны проводить учителя из других школ, чтобы у понаехавших не было смысла "отложить на «решение этого вопроса» небольшую денежную сумму". Гораздо интереснее другой вопрос - как в соответствии с этим законом принимать детишек,не говорящих по русски, во второй-третий-четвертый и т.д. классы? И что закон говорит об уже принятых, не знающих языка, ранее?
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