Уйдут в подполье: Жители безвизовых стран возмущены новыми правилами въезда Россию

Андрей Павлов

"...не оговорены критерии «успешного прохождения тестирования на знание русского языка, достаточного для освоения образовательных программ»" Какие критерии? По русски разговаривает на уровне старшей группы детского сада - вот и весь критерий. Просто такое собеседование должны проводить учителя из других школ, чтобы у понаехавших не было смысла "отложить на «решение этого вопроса» небольшую денежную сумму". Гораздо интереснее другой вопрос - как в соответствии с этим законом принимать детишек,не говорящих по русски, во второй-третий-четвертый и т.д. классы? И что закон говорит об уже принятых, не знающих языка, ранее?