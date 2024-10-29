Волшебство новогодних желаний: Всероссийская акция «Ёлка желаний» Юлия ЧелкановаС начала декабря в России стартует традиционная акция «Ёлка желаний», которая успешно организуется уже несколько лет подряд.
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