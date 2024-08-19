Apple Search Ads банит российских разработчиков. Их аккаунты блокируют

Apple прекратила предоставление рекламных услуг для разработчиков из России и БеларусиКомпания Apple приняла решение заблокировать учетные записи разработчиков из России и Беларуси в своей рекламной платформе Apple Search Ads — об этом сообщил Виктор Грушевский, автор популярного Telegram-канала iOS Dev.