Apple Search Ads банит российских разработчиков. Их аккаунты блокируют

Apple прекратила предоставление рекламных услуг для разработчиков из России и БеларусиКомпания Apple приняла решение заблокировать учетные записи разработчиков из России и Беларуси в своей рекламной платформе Apple Search Ads — об этом сообщил Виктор Грушевский, автор популярного Telegram-канала iOS Dev.
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