Член ОП РФ Волков: тревога полезна, когда предупреждает о конкретной опасности

Есть новости, после которых мы знаем больше. А есть такие, после которых мы просто сильнее боимся. Вроде бы прочитал несколько абзацев, посмотрел ролик, пролистал комментарии – а в голове не появилось ни ясной картины, ни понимания, что делать.