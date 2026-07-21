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Газета.ру

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Член ОП РФ Волков: тревога полезна, когда предупреждает о конкретной опасности

Член ОП РФ Волков: тревога полезна, когда предупреждает о конкретной опасности

Есть новости, после которых мы знаем больше. А есть такие, после которых мы просто сильнее боимся. Вроде бы прочитал несколько абзацев, посмотрел ролик, пролистал комментарии – а в голове не появилось ни ясной картины, ни понимания, что делать.

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