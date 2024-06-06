В поездке от МЦД-1«Окружная» пассажирам предложат новый аудиогид

К пятилетию открытия первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) проектный офис программы «Мой район» вместе со столичным дептрансом подготовил аудиогиды «Поезд отправляется» по маршрутам МЦД-1 и МЦД-2.
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