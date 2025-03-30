Российские военнослужащие освободили Запорожье: что произошло в зоне СВО к полудню 30 марта

МОСКВА, 30 марта, ФедералПресс. Российские войска завершили операцию по освобождению населенного пункта Запорожье в ДНР и нанесли точечный удар по позициям украинских спецслужб, что привело к значительным потерям среди личного состава ВСУ.
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