Провокационная реклама русского языка вызвала споры в соцсетях. Русские мужчины знают, как делать «это»: скандальная секс-реклама взорвала интернет В Интернете появилась реклама, (видео не для всех) призывающая аудиторию не стесняться использовать русский язык.