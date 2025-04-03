"По глазам понял — будет стрелять": Русский танкист повторил подвиг отчаянного якута с ножом

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Олег Беликов По рации прозвучало: "Делай с ним что хочешь". В этот момент боевик сказал Максиму: "Беги".

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Комментарии
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Амара Карпова
МОЛОДЕЦ👍😎Там, где русские, там всегда И победа на всех одна Если Родина, значит, мать Русских нельзя сломать!💯💯💯
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17 час.
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