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Регионы России

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Семь человек пострадали в столкновении Toyota и Scania на трассе М-11 в Тверской области

Семь человек пострадали в столкновении Toyota и Scania на трассе М-11 в Тверской области

На 336-м километре автодороги М-11 "Нева" в Тверской области произошло столкновение автомобиля Toyota с грузовиком Scania.

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