ВВС: Индия, Южная Африка и Саудовская Аравия не согласились с итогами саммита

Мирные переговоры начнутся уже завтра, если Россия уйдет с Украины, заявил Зеленский © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ "Мирный саммит" по Украине закончился, пишет ВВС.
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