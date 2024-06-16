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ВВС: Индия, Южная Африка и Саудовская Аравия не согласились с итогами саммита

ВВС: Индия, Южная Африка и Саудовская Аравия не согласились с итогами саммита

Мирные переговоры начнутся уже завтра, если Россия уйдет с Украины, заявил Зеленский © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ "Мирный саммит" по Украине закончился, пишет ВВС.

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