Прибывшие на место врачи уже не могли спасти девушку. Фото: соцсети «Зай, не бросай меня одного в этом мире!» — с этих слов, по данным источника, началась последняя сцена жизни 28-летней Кристины Байковой, занимавшей пост вице-президента «Лого-Банка» в столице.