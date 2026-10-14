Прибывшие на место врачи уже не могли спасти девушку. Фото: соцсети «Зай, не бросай меня одного в этом мире!» — с этих слов, по данным источника, началась последняя сцена жизни 28-летней Кристины Байковой, занимавшей пост вице-президента «Лого-Банка» в столице.
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