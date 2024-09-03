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Илон Маск напомнил о причинах своего отказа включить Starlink вблизи Крыма

Илон Маск напомнил о причинах своего отказа включить Starlink вблизи Крыма

Илон Маск объяснил срыв атаки ВСУ на Крым.Требование Киева включить связь Starlink около полуострова Крым нарушило бы антироссийские санкции США.

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