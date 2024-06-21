«Лето в Москве»: в столице пройдут показательные выступления служебных собак

Вход на площадку свободный 22 июня на территории кинологического парка по адресу Кольская улица планируется проведение показательного выступления служебных собак, которые работают в кинологических и спасательных подразделениях.
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