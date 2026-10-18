Владимир Зеленский не хочет переговоров и уже неоднократно срывал их. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Якутию сдают. Ко...
- Летчик-космонавт ...
- ЦА Пыточные на Украи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым