«Термоленд-Дельфин» в Смоленске откроется в 2027 году

Условием является сдача объекта в эксплуатацию Представители администрации Смоленска ранее говорили о планах по возведению семейного физкультурно-спортивного комплекса, который будет находиться на нескольких земельных участках между улицами Кутузова и Губенко, включая здание бассейна “Дельфин”.