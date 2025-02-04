«Термоленд-Дельфин» в Смоленске откроется в 2027 году

Условием является сдача объекта в эксплуатацию Представители администрации Смоленска ранее говорили о планах по возведению семейного физкультурно-спортивного комплекса, который будет находиться на нескольких земельных участках между улицами Кутузова и Губенко, включая здание бассейна “Дельфин”.
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