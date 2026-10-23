С января по сентябрь текущего года в Башкортостане от отравлений спиртосодержащими напитками скончались 147 человек, согласно данным токсикологического мониторинга регионального управления Роспотребнадзора.
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