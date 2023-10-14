Бекон с черносливом в тесте катаифи

Такой стильный перекус оценят школьники старших классов и студенты. А особенно, пожалуй, студентки. Девушки любят всё модное и необычное, поэтому отправляя студентку на занятия, приготовьте ей с собой такие рулетики.
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