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Поварёнок с лучшими рецептами

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Бекон с черносливом в тесте катаифи

Бекон с черносливом в тесте катаифи

Такой стильный перекус оценят школьники старших классов и студенты. А особенно, пожалуй, студентки. Девушки любят всё модное и необычное, поэтому отправляя студентку на занятия, приготовьте ей с собой такие рулетики.

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