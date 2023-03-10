Военное обозрение

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Показано выявление позиций ВСУ с помощью БПЛА и их уничтожение артиллерийским огнем

Показано выявление позиций ВСУ с помощью БПЛА и их уничтожение артиллерийским огнем

В зоне проведения специальной военной операции российские вооруженные силы активно используют беспилотные летательные аппараты для выявления позиций и мест дислокации противника.

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