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Нейробиологи рассказали, почему человек способен любить, испытывать привязанность и горе утраты

Нейробиологи рассказали, почему человек способен любить, испытывать привязанность и горе утраты

Команда учёных из Университета штата Колорадо в Боулдере узнала, что происходит в мозгу млекопитающих, образующих моногамные пары, из-за чего они объединяются на годы с партнёром и могут «горевать» после его утраты.

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