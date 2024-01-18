Нейробиологи рассказали, почему человек способен любить, испытывать привязанность и горе утраты

Команда учёных из Университета штата Колорадо в Боулдере узнала, что происходит в мозгу млекопитающих, образующих моногамные пары, из-за чего они объединяются на годы с партнёром и могут «горевать» после его утраты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии