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Welt: Наблюдателей насторожило особое отношение Байдена к фон дер Ляйен

Welt: Наблюдателей насторожило особое отношение Байдена к фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии (ЕК), была удостоена отдельного внимания со стороны президента Соединенных Штатах Америки Джо Байдена в ходе встречи в Белом доме.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Интересно, у Байдена генетические корни не в Галилее находятся? Уж очень он про исключительность любит трепаться. Даже чёрный Обамка поскромнее был, хотя , заняв такой пост в США, мог покруче усраинцев разглагольствовать об исключительности негров. И ещё, я заметил метки евреейских корней в человеке. Если в его лексике в отношении несогласных с ним присутствуют слова &quot;зависть&quot;, &quot;глупость&quot;, &quot;антисемитизм&quot; и синонимы этих и некоторых других слов, то перед вами точно человек, хотя бы с осьмушкой, но еврейских кровей.
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