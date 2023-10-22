Welt: Наблюдателей насторожило особое отношение Байдена к фон дер Ляйен

АС

Анатолий Страшко

Интересно, у Байдена генетические корни не в Галилее находятся? Уж очень он про исключительность любит трепаться. Даже чёрный Обамка поскромнее был, хотя , заняв такой пост в США, мог покруче усраинцев разглагольствовать об исключительности негров. И ещё, я заметил метки евреейских корней в человеке. Если в его лексике в отношении несогласных с ним присутствуют слова "зависть", "глупость", "антисемитизм" и синонимы этих и некоторых других слов, то перед вами точно человек, хотя бы с осьмушкой, но еврейских кровей.