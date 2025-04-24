Музаев сообщил, что досрочный период ЕГЭ-2025 прошел в штатном режиме

Он проходил в период с 21 марта по 21 апреля Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что досрочный период единого государственного экзамена был проведен в штатном режиме, «достаточно тихо и спокойно».
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