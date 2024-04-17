Официальной информации о сегодняшнем ЧП в Крыму нет

По телеграм-каналам расходятся видео и сообщения о ракетной атаке в районе Джанкоя. Косвенным подтверждением официальных источников может служит пост в ТГ министра транспорта крымского правительства о перекрытии дороги: «Участок дороги от Джанкоя до села Победное перекрыт» написал Николай Лукашенко.