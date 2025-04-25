Мечта «Газпрома»: Китай почти полностью заменяет весь СПГ на трубопроводный газ

Импорт сжиженного природного газа в Китай в этом месяце, как ожидается, сократится более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, что приведет к дальнейшему спаду закупок со стороны крупнейшего в мире покупателя этого вида топлива.
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